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Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen anlattı, Türkiye o anlara kilitlendi! Katil kim?

Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen stüdyoda o geceyi anlattı! Türkiye bugün bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına kilitlendi. 2 Temmuz 2021 Cuma günü sezon finali bölümü ile izleyicisi ile buluşacak olan Müge Anlı'da bugün, Konya cinayetinin çözüme kavuşması için stüdyoda dehşet gecesinin canlandırması yapıldı. Büşra Büyükşen anne ve babasının katilini itiraf etti mi? İşte detaylar...

01.07.2021 14:09 - Son Güncelleme: 01.07.2021 14:27
Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen anlattı, Türkiye o anlara kilitlendi! Katil kim?

KATİL KİM?

Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen anlattı, Türkiye o anlara kilitlendi! İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

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Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen anlattı, Türkiye o anlara kilitlendi! Katil kim?

Bugünkü canlı yayında da yine birçok iddia ortaya atıldı. Dr. Osman Büyükşen'in daha önceki yayınlarda bahsettiği gizemli komşu Osman Büyükdoğrucan ilk kez açıklama yaptı.

Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen anlattı, Türkiye o anlara kilitlendi! Katil kim?

"KİLİDİ BÜŞRA AÇACAK!"

Büyükdoğrucan şu ifadeleri kullandı:

"Ben mutfakta oturduğum için hiçbir sesi duymadım. Camlar ses almıyor. Duysaydık zaten koşardık. Ben sadece ambulansı görünce dışarı çıktım. Bir Allah'ın kulu yoktu. Jandarmalar vardı. Sonradan: Uğur, Betül ve Büşra geldi. Ben bilsem söylerim. Ama her şeyi Büşra biliyor. Kilidi Büşra açacak…"

Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen anlattı, Türkiye o anlara kilitlendi! Katil kim?

Canlandırma yapılması için bugün Müge Anlı stüdyosunda cam ve yatak yerine kullanılmak üzere sedye getirildi. Müge Anlı sineklik ile deneme yaptı ve camın çok az açılmasına rağmen camdan çıkmaya çalışmanın zor olduğunu ve aynı zamanda sinekliğin de o an düşmemiş olmasından bahsetti. Osman Bey kardeşini yatağa atar gibi yaptıktan sonra kardeşinin ilk zamanlar "Ben kafamı çevirip katile baktım" dediğini hatırlattı fakat Büşra Büyükşen camı açar açmaz kendisini fırlattığını iddia etti. Müge Anlı, katil tutunca madem dönülüp bakılıyorsa illa katili unutmayacağını vurguladı.

Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen anlattı, Türkiye o anlara kilitlendi! Katil kim?

'Senin kocanın evi yok' sözüyle gündem olan Müge Anlı'ya konuştu! Feryatlarıyla Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Dr. Osman Büyükşen'in anne ve babasının katili kim?