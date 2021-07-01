Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen anlattı, Türkiye o anlara kilitlendi! Katil kim?
Müge Anlı'da katili aranan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen stüdyoda o geceyi anlattı! Türkiye bugün bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına kilitlendi. 2 Temmuz 2021 Cuma günü sezon finali bölümü ile izleyicisi ile buluşacak olan Müge Anlı'da bugün, Konya cinayetinin çözüme kavuşması için stüdyoda dehşet gecesinin canlandırması yapıldı. Büşra Büyükşen anne ve babasının katilini itiraf etti mi? İşte detaylar...
"KİLİDİ BÜŞRA AÇACAK!"
Büyükdoğrucan şu ifadeleri kullandı:
"Ben mutfakta oturduğum için hiçbir sesi duymadım. Camlar ses almıyor. Duysaydık zaten koşardık. Ben sadece ambulansı görünce dışarı çıktım. Bir Allah'ın kulu yoktu. Jandarmalar vardı. Sonradan: Uğur, Betül ve Büşra geldi. Ben bilsem söylerim. Ama her şeyi Büşra biliyor. Kilidi Büşra açacak…"
Canlandırma yapılması için bugün Müge Anlı stüdyosunda cam ve yatak yerine kullanılmak üzere sedye getirildi. Müge Anlı sineklik ile deneme yaptı ve camın çok az açılmasına rağmen camdan çıkmaya çalışmanın zor olduğunu ve aynı zamanda sinekliğin de o an düşmemiş olmasından bahsetti. Osman Bey kardeşini yatağa atar gibi yaptıktan sonra kardeşinin ilk zamanlar "Ben kafamı çevirip katile baktım" dediğini hatırlattı fakat Büşra Büyükşen camı açar açmaz kendisini fırlattığını iddia etti. Müge Anlı, katil tutunca madem dönülüp bakılıyorsa illa katili unutmayacağını vurguladı.