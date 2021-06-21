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    • 21.06.2021 10:05
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    • 21.06.2021 10:11
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    CANLI YAYIN İZLE 21 Haziran ATV YOUTUBE linki! Son dakika: Necla ve çiftinin katili kim?

    'nın bugünkü canlı yayınında (21 Haziran 2021) neler yaşanıyor? Fabrikadaki arkadaş cinayeti! Çuvala koyup kuyuya attı! 'Kardeşim' diyordu cinayeti itiraf etti! cinayetinde sıcak gelişmeler... Necla ve çifti 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde korkunç bir cinayete kurban gitti. Konya'da katledilen karı-kocanın katili kim? Cinayetin ardından geçen 2 buçuk yıl içinde neler oldu? Çiftin oğlu Osman Büyükşen Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı'da bugün | ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (21 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Fabrikadaki arkadaş cinayeti! Çuvala koyup kuyuya attı! 'Kardeşim' diyordu cinayeti itiraf etti! Bahriyar Akçay cinayetinde sıcak gelişmeler...

    Necla ve Metin Büyükşen çifti 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde korkunç bir cinayete kurban gitti.
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        Haberler Televizyon Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE 21 Haziran ATV YOUTUBE linki! Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim?