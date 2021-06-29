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Müge Anlı'ya konuştu! 'Sus bizden duyulmasın!' Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızları Büşra'nın sakladığı sır ne?

Müge Anlı'ya konuştu! Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızı Büşra'nın sakladığı sır yasak aşk mı? Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Konya'daki evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetine dair izler araştırılıyor. Bugün Müge Anlı canlı yayınında konuşan Konya'da yaşayan bir vatandaş, cinayete kurban giden ailenin kızı Büşra hakkında ortaya atılan iddia Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Büşra Büyükşen anne ve babasının katil ya da katillerini saklıyor mu? Yenge Betül Büyükşen ve Büşra Büyükşen hakkında Müge Anlı canlı yayınında tanıktan şok sözler!

29.06.2021 15:31 - Son Güncelleme: 29.06.2021 15:31
Müge Anlı'ya konuştu! 'Sus bizden duyulmasın!' Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızları Büşra'nın sakladığı sır ne?

"SUS BİZDEN DUYULMASIN DA NEREDEN DUYULURSA DUYULSUN!"

Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızları Büşra'nın sakladığı sır ne? Müge Anlı'da bugün Büşra Büyükşen ve yengesi Betül Büyükşen hakkında ortaya atılan iddialar izleyicileri ekran başına kiltledi.

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Müge Anlı'ya konuştu! 'Sus bizden duyulmasın!' Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızları Büşra'nın sakladığı sır ne?

Müge Anlı'daki Konya cinayetinde katil ya da katiller kim? Necla - Metin Büyükşen çiftinin cinayetinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Müge Anlı'ya konuştu! 'Sus bizden duyulmasın!' Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızları Büşra'nın sakladığı sır ne?

Bugün canlı yayına katılan ve PTT'de sıra beklerken ilginç diyaloglara şahit olan bir vatandaş anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı'ya konuştu! 'Sus bizden duyulmasın!' Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızları Büşra'nın sakladığı sır ne?

Büşra'nın bir arkadaşı tarafından duyduklarını anlatan tanık, Yengesi Betül nedeniyle Büşra Büyükşen'in sustuğunu ve bildiklerini anlatmadığını ileri sürdü.

Müge Anlı'ya konuştu! 'Sus bizden duyulmasın!' Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızları Büşra'nın sakladığı sır ne?

Necla ve Metin Büyükşen, Büşra'nın sakladığı bir sırrını bilen yenge Betül Büyükşen'in yasak aşkı nedeniyle mi cinayete kurban gitti?