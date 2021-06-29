Müge Anlı'ya konuştu! 'Sus bizden duyulmasın!' Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin sağ kurtulan kızları Büşra'nın sakladığı sır ne?

Müge Anlı'daki Konya cinayetinde katil ya da katiller kim? Necla - Metin Büyükşen çiftinin cinayetinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.