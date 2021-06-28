Müge Anlı Mehmet Ali hakkında şok bilgiyi açıkladı Büyükşen (mehir) cinayetinde ifadeleri alan Jandarma Er konuştu! Büşra o ismi verdi
Müge Anlı Mehmet Ali hakkında şok bilgiyi açıkladı Büyükşen (mehir) cinayetinde ifadeleri alan Jandarma Er konuştu! Büşra o ismi verdi! Kamuoyunda mehir cinayeti olarak da bilinen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde son gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayetin yaşandığı evden sağ çıkan ailenin kızı Büşra Büyükşen çelişkili ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çifte cinayetle ilgili ifadeleri alan Jandarma Er Müge Anlı canlı yayınında konuştu. "Büşra'nın ifadeleri her defasında değişiyordu" diyen Jandarma Er'in sözleri izleyicileri ekran başına kilitlerken, Büşra'nın o dönem hastanede verdiği isim ortaya çıktı.
BÜŞRA O İSMİ VERDİ!
Müge Anlı Mehmet Ali hakkında şok bilgiyi açıkladı Büyükşen (mehir) cinayetinde ifadeleri alan Jandarma Er konuştu! Türkiye'nin gündemine yeniden oturan Metin – Necla Büyükşen cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendiriliyor. Katil ya da katiller kim?Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'le karşı karşıya. Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen abi Osman Büyükşen, kız kardeşine sorular yöneltmeye devam etti. Çiftin şüphelerin odağındaki bir diğer oğlu Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen de Müge Anlı canlı yayınına katıldı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Metin – Necla Büyükşen çiftinin hayatını kaybettiği olayın ardından acısını dile getiren Doktor Osman Büyükşen'in feryadı ardından yetkililer harekete geçti. Osman Büyükşen'e güzel haberi Müge Anlı verdi. Üç yıl önce işlenen cinayette Jandarma Genel Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruluyor. JASAT'a bağlı 10 tecrübeli dedektifin görevlendirildiği olayla ilgili sır perdesinin aralanması bekleniyor.
"HERKES BENİ SUÇLU GÖRÜYOR"
Uzun bir süredir hem Müge Anlı canlı yayınlarında hem de Twitter paylaşımlarında özel ekip talebini yineleyen Osman Büyükşen, alınan kararı mutlulukla karşıladı. Cinayetle ilgili şüphelerin odağındaki bir diğer evlat Uğur Büyükşen ise olayın ardından çok zaman geçtiğini hatırlattı. Uğur Büyükşen, "Herkes beni suçlu görüyor. Olayın çözülmesini ben de isterim" diye konuştu.