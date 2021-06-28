Müge Anlı Mehmet Ali hakkında şok bilgiyi açıkladı Büyükşen (mehir) cinayetinde ifadeleri alan Jandarma Er konuştu! Büşra o ismi verdi

"HERKES BENİ SUÇLU GÖRÜYOR"



Uzun bir süredir hem Müge Anlı canlı yayınlarında hem de Twitter paylaşımlarında özel ekip talebini yineleyen Osman Büyükşen, alınan kararı mutlulukla karşıladı. Cinayetle ilgili şüphelerin odağındaki bir diğer evlat Uğur Büyükşen ise olayın ardından çok zaman geçtiğini hatırlattı. Uğur Büyükşen, "Herkes beni suçlu görüyor. Olayın çözülmesini ben de isterim" diye konuştu.