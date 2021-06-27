Baş Belası 3. bölüm fragmanı yayında! Konuşarak her şey çözülseydi hapishanelerde kimse olmazdı!

atv'nin yeni dizisi Baş Belası yine seyirciyi ekrana kilitledi.
Nefes kesen 2. bölümün ardından beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Konuşarak her şey çözülseydi, hapishanelerde kimse olmazdı!" ifadeleri damga vurdu.
İşte 3. bölüm fragmanı:
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar.
Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.
Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır. İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez.