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    • 28.06.2021 01:45
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    Baş Belası 3. bölüm fragmanı yayında! Konuşarak her şey çözülseydi hapishanelerde kimse olmazdı!

    atv'nin yeni dizisi Baş Belası yine seyirciyi ekrana kilitledi. 2. bölümün ardından beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Konuşarak her şey çözülseydi, hapishanelerde kimse olmazdı!" ifadeleri damga vurdu. Baş Belası 3. bölüm fragmanı izle...

    Baş Belası 3. bölüm fragmanı yayında!

    atv'nin yeni dizisi Baş Belası yine seyirciyi ekrana kilitledi.

    Nefes kesen 2. bölümün ardından beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Konuşarak her şey çözülseydi, hapishanelerde kimse olmazdı!" ifadeleri damga vurdu.

    İşte 3. bölüm fragmanı:

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar.

    Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.

    Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır. İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez.

        İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar. Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.

        Diğer yanda hala kaçak olarak aranan Kadir'in peşinde olan Şahin, İpek'in de iz peşinde olduğunu fark eder.

        Bu sırada oğlunun kaybolması İpek'e korku dolu anlar yaşatır. İpek, Şahin'in yardımıyla oğlunu bulduğunda Kadir'in de izine rastlayacaktır.
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        Haberler Televizyon Baş Belası 3. bölüm fragmanı yayında! Konuşarak her şey çözülseydi hapishanelerde kimse olmazdı!