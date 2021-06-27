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Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!'

Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!' geldi. 11 Haziran 2021 günü Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in oğlu Ayberk'in dünyaevine girdiğini açıklayan ve düğünden kareler paylaşan Müge Anlı'nın 13 sezondur yayın hayatına devam eden programında yer alan Şevki Hoca sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Mehmet Şevki Sözen, eşi ve çocuklarıyla mutlu çekirdek ailesinden karelerle sosyal medya gündeminde. Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden gelen fotoğraf...

27.06.2021 18:14 - Son Güncelleme: 27.06.2021 18:14
Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!'

Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu' geldi sosyal medya onları konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!'

13 yıldır Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı ile birlikte konuları değerlendiren Ali Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in oğlu Ayberk dünyaevine girdi.

Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!'

Güzel haberi Müge Anlı Atv canlı yayınında 11 Haziran günü yayınlanan programında vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mehmet Şevki Sözen'in çekirdek ailesi gündemde.

Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!'

'Oğlu aynı Şevki hoca' demeden geçmeyen takipçilere bugün yeni bir poz geldi.

Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!'

İşte eşi ile fotoğrafını paylaşan Müge Anlı'nın hem iş hem de yakın arkadaşı olan Mehmet Şevki Sözen'in ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve merak edilen aileleri...