Maraşlı'nın Celal Kün'ü Burak Deniz'den üzen haber! Ayrılığın ayak sesleri duyuldu işte Maraşlı 26. bölüm sinyali...

Basın mensupları ile karşılaşan oyuncu, araç içinde kısa bir açıklama yaptı. Dizinin final kararı sorulunca ünlü oyuncu, "26'da final, söylendi de zaten son 3 bölüm diye. Biz de son 2 bölüme başlayacağız daha yeni" diye konuştu.