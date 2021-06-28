Maraşlı'nın Celal Kün'ü Burak Deniz'den üzen haber! Ayrılığın ayak sesleri duyuldu işte Maraşlı 26. bölüm sinyali...
Maraşlı'nın Celal Kün'ü Burak Deniz'den sevenlerine üzen haber! Ayrılığın ayak sesleri duyuldu, başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı son bölüm sinyalini verdi. Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Celal Kün karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Deniz, Alina Boz ile iyi bir ikili oldu. En başarılı dizi çiftlerinden birisi olarak gösterilen ikili sosyal medyada da uzun süredir zirvede bulunuyor. Yeni dizi Kalp Yarası'nın gelişi nedeniyle gün değiştiren Maraşlı 24. bölümü 29 Haziran Salı akşamı Atv ekranlarında yayınlanacak. İşte 26. bölümde final yapacağı belirtilen Maraşlı hakkında Burak Deniz'den bomba açıklamalar.
28.06.2021 11:35
- Son Güncelleme: 28.06.2021 11:48
AYRILIĞIN AYAK SESLERİ DUYULDU!
Maraşlı'nın Celal Kün'ü Burak Deniz'den üzen haber! Ayrılığın ayak sesleri duyuldu işte Maraşlı 26. bölüm sinyali veren Burak Deniz'den gelen açıklama...
Maraşlı dizisinde Celal Kün karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Deniz, Alina Boz ile iyi bir ikili oldu. En başarılı dizi çiftlerinden birisi olarak gösterilen ikili sosyal medyada da uzun süredir zirvede bulunuyor.
Maraşlı dizisi ise Kalp Yarası dizisinin gelişi nedeniyle gün değiştirdi. Dizinin 24. bölümü 29 Haziran Salı akşamı yayınlanacak. 26. bölümde final yapacağı belirtilen dizi için Burak Deniz'in açıklaması da dikkatleri çekti.
Basın mensupları ile karşılaşan oyuncu, araç içinde kısa bir açıklama yaptı. Dizinin final kararı sorulunca ünlü oyuncu, "26'da final, söylendi de zaten son 3 bölüm diye. Biz de son 2 bölüme başlayacağız daha yeni" diye konuştu.
Burak Deniz yeni projelerinin de olacağını ancak önünde Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini yaptığı Cahil Periler dizisi için İtalya'ya gideceğini da anlattı.