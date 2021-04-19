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    • 19.04.2021 11:02
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    İZLE 19 Nisan Pazartesi YOUTUBE linki Kundaklama mı cinayet mi? 'in ölümünde baba konuştu

    ında başarıdan başarıya imza atan 'da bugün, (19 Nisan 2021) neler oluyor? Şüpheli bir yangın, hayatını kaybeden bir genç, suçlanan ev arkadaşı... Kundaklama mı cinayet mi? İddiaların odağındaki baba ne yanıt verdi? "Döverek kulağımı patlattı, çok ızdırap çektim" diyen 'in babası , canlı yayınında... Annesiyle tartışıp çıktı bir daha eve dönmedi. İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız ile ilgili sıcak gelişme... Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'da...

    Müge Anlı'da bugün... 19 Nisan 2021

    Müge Anlı son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (19 Nisan) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Şüpheli bir yangın, hayatını kaybeden bir genç, suçlanan ev arkadaşı... Kundaklama mı cinayet mi?

    İddiaların odağındaki baba ne yanıt verdi? "Döverek kulağımı patlattı, çok ızdırap çektim" diyen Salih Demirel'in babası Ahmet Demirel, Müge Anlı Atv canlı yayınında...
        Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 19 Nisan Pazartesi YOUTUBE linki Kundaklama mı cinayet mi? Salih Demirel'in ölümünde baba konuştu