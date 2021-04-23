RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'dan 23 Nisan'da çocuklara sürprizi! Tabletlerini aldılar canlı yayında bayram coşkusu yaşattılar

Bugüne dek yüzlerce sosyal sorumluluk projeleri ile yüzbinlerce insanın hayatına dokunan Müge Anlı'ya Ragıp Savaş eşi ile birlikte çok anlamlı bir ziyarette bulundu. Ünlü oyuncu Ragıp Savaş'ın kayınvalidesi adına bağışlanan tablet ve akülü sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken Atv canlı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 23 Nisan coşkusu devam etti. Çocuklar Müge Anlı'nın tablet ve akülü araba sürprizi ile büyük sevinç yaşadı.

23.04.2021 11:35 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:08
Müge Anlı'dan 23 Nisan'da çocuklara sürprizi! Tabletlerini aldılar canlı yayında bayram coşkusu yaşattılar

CANLI YAYINDA 23 NİSAN COŞKUSU!

Müge Anlı'dan 23 Nisan sürprizi! Tabletlerini alan çocuklar Atv canlı yayında izleyicilere bayram coşkusu yaşattılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'dan 23 Nisan'da çocuklara sürprizi! Tabletlerini aldılar canlı yayında bayram coşkusu yaşattılar

Bugüne dek yüzlerce sosyal sorumluluk projeleri ile yüzbinlerce insanın hayatına dokunan Müge Anlı'ya Ragıp Savaş eşi ile birlikte çok anlamlı bir ziyarette bulundu.

Müge Anlı'dan 23 Nisan'da çocuklara sürprizi! Tabletlerini aldılar canlı yayında bayram coşkusu yaşattılar

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Dündar Bey karakteri ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ragıp Savaş'ın kayınvalidesi adına bağışlanan tablet ve akülü sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken Atv canlı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 23 Nisan coşkusu devam etti.

Müge Anlı'dan 23 Nisan'da çocuklara sürprizi! Tabletlerini aldılar canlı yayında bayram coşkusu yaşattılar

Çocuklar Müge Anlı'nın tablet ve akülü araba sürprizi ile büyük sevinç yaşadı.

Müge Anlı'dan 23 Nisan'da çocuklara sürprizi! Tabletlerini aldılar canlı yayında bayram coşkusu yaşattılar

Atv ekranlarında Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan 23 Nisan coşkusu ve çocukların sevinci izleyicilere duygusal anlar yaşattı.