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    • 19.04.2021 00:12
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    Bombalar patlıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragman izle: dizisi EDHO yeni bölüm fragman

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin 191. yeni bölüm fragmanı "Hepinizi tek tek öldüreceğim!" başlığıyla yayınlandı. Peki, EDHO'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 191. yeni bölüm fragmanı...

    Hepinizi tek tek öldüreceğim!

    Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi, 190. bölümü ile izleyicisini ekranları başına kilitledi.



    Dizinin merakla beklenen 191. yeni bölüm fragmanı da "Hepinizi tek tek öldüreceğim!" başlığıyla yayınlandı.


    İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 191. yeni bölüm fragmanı...



    EDHO'NUN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR
    atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu.



        Heyecan dolu bölümde önce Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurdu.



        Kurulan tuzakta Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti oldu. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü. Dizinin final bölümünde ise Alparslan ortaya çıktı.



        Ceylan'ın ölüm emrini veren istihbaratçı İlhan'a beklenmedik anda baskın düzenleyen Alparslan, İlhan'ı öldürerek Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını aldı.



            EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU!
            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm Kişiler'de %10,85 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 190. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
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