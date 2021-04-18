Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi, 190. bölümü ile izleyicisini ekranları başına kilitledi.
Dizinin merakla beklenen 191. yeni bölüm fragmanı da "Hepinizi tek tek öldüreceğim!" başlığıyla yayınlandı.
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 191. yeni bölüm fragmanı...
EDHO'NUN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR
atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu.