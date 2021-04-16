RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Müge Anlı'dan usta sanatçılara taş çıkartan Vurgun şarkısı...

Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Yıllarca sosyal medyadan uzak duran başarılı sunucu ve gazeteci, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" diyerek 'mugeanliofficial' adıyla bir Instagram hesabı açtı. Atv ekranlarında reyting rekorları kıran başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap; müzik" dedi, kanun eşliğinde Muazzez Abacı'ya ait 'Vurgun'' isimli parçayı seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni rekoru kıran Müge Anlı'nın şarkı söylediği anlar sosyal medyay damga vurdu.

16.04.2021 18:12 - Son Güncelleme: 16.04.2021 18:30
Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Müge Anlı'dan usta sanatçılara taş çıkartan Vurgun şarkısı...

Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Hafta içi her gün Atv'de ekrana gelen programıyla reyting rekorları kıran Müge Anlı radikal bir kararla Instagram hesabı açtı.

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Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Müge Anlı'dan usta sanatçılara taş çıkartan Vurgun şarkısı...

Atv ekranlarında hafta içi her gün onlarca mağdurun derdini dinleyen, kan dondurucu cinayetlerin, tacizlerin, tecavüzlerin ayrıntılarını öğrenen Müge Anlı, Instagram'da kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaştı.

Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Müge Anlı'dan usta sanatçılara taş çıkartan Vurgun şarkısı...

USTA SANATÇILARA TAŞ ÇIKARTTI

Yılladır sosyal platformlara olan mesafesi ile bilinen ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Paylaşımında Muazzez Abacı'nın Vurgun parçasını seslendirdiği görülen Anlı, gönderisine, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap; müzik" notunu ekledi. Kısa süre içinde takipçilerinden binlerce beğeni alan Müge Anlı usta isimlere taş çıkarttı.

Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Müge Anlı'dan usta sanatçılara taş çıkartan Vurgun şarkısı...

Stresle başa çıkma yöntemini 'kanun'da bulan Müge Anlıboş vaktinde ailesiyle birlikte vakit geçirmenin dışında bakın ne yapıyor? İşte ünlülerin hobileri...

Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Müge Anlı'dan usta sanatçılara taş çıkartan Vurgun şarkısı...

NECATİ ŞAŞMAZ

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ının ilgi alanı tasavvuf. Vazgeçilmezi ise ney. Ne zaman kafa dinlemek istese ney üflüyor.