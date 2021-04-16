Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Müge Anlı'dan usta sanatçılara taş çıkartan Vurgun şarkısı...
Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Yıllarca sosyal medyadan uzak duran başarılı sunucu ve gazeteci, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" diyerek 'mugeanliofficial' adıyla bir Instagram hesabı açtı. Atv ekranlarında reyting rekorları kıran başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap; müzik" dedi, kanun eşliğinde Muazzez Abacı'ya ait 'Vurgun'' isimli parçayı seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni rekoru kıran Müge Anlı'nın şarkı söylediği anlar sosyal medyay damga vurdu.
USTA SANATÇILARA TAŞ ÇIKARTTI
Yılladır sosyal platformlara olan mesafesi ile bilinen ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Paylaşımında Muazzez Abacı'nın Vurgun parçasını seslendirdiği görülen Anlı, gönderisine, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap; müzik" notunu ekledi. Kısa süre içinde takipçilerinden binlerce beğeni alan Müge Anlı usta isimlere taş çıkarttı.