Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Müge Anlı'dan usta sanatçılara taş çıkartan Vurgun şarkısı...

Müge Anlı kadife sesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Yıllarca sosyal medyadan uzak duran başarılı sunucu ve gazeteci, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" diyerek 'mugeanliofficial' adıyla bir Instagram hesabı açtı. Atv ekranlarında reyting rekorları kıran başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap; müzik" dedi, kanun eşliğinde Muazzez Abacı'ya ait 'Vurgun'' isimli parçayı seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni rekoru kıran Müge Anlı'nın şarkı söylediği anlar sosyal medyay damga vurdu.

16.04.2021 18:12 - Son Güncelleme: 16.04.2021 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





