Canlı yayında küfür etti Müge Anlı çileden çıktı! Foyaları ortaya çıkan sahte gelin şebekesinde Özden Kum'un oğlu stüdyoyu karıştırdı

MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARTTI!

Sahte gelinlere aracılık etiği iddia edilen Halil Kurt'un üvey anneannesi Özden Kum'un oğlunun stüdyoda küfür etmesi üzerine Müge Anlı, "Beyefendi arkanızı dönüp küfür ediyorsunuz, buraya gelip bilmem ne yapıyorsunuz ama kusura bakmayın! Bakın beyefendi 2016'dan itibaren anneninz sözüm ona yeğeniniz tarafından Afyonkarahisar'a kadın getiriyorsa, o kadınlardan durup 15 gün kaçıyorsa ve en sonunda da kendi torununa getiriyorsa, 2 tane komşusuna da getiriyor ve onlar da kaçıyorsa, getirdiği kadınlar da fuhuş yapmaktan cezalı kişilerse siz arkanızı dönüp ona buna bilmem ne söyleyemezsiniz!"