Canlı yayında küfür etti Müge Anlı çileden çıktı! Foyaları ortaya çıkan sahte gelin şebekesinde Özden Kum'un oğlu stüdyoyu karıştırdı
Canlı yayında küfür etti Müge Anlı çileden çıktı! Foyaları ortaya çıkan sahte gelin şebekesinde Özden Kum'un oğlu stüdyoyu karıştırdı. Müge Anlı'daki evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında üvey anneannesi aracılığıyla iki kez sahte gelin ile tanışan Halil Kurt toplamda 100 bin lira dolandırıldı. Ardından 2 damat adayının daha dolandırıldığının ortaya çıkmasıyla şaşırtan gelişmeler yaşandı. Ardı arkası kesilmeyen iddiaların ardından verdikleri tepkilerle dikkat çeken Kum ailesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Sahte gelinlere aracılık etiği iddia edilen Halil Kurt'un üvey anneannesi Özden Kum'un oğlunun stüdyoda küfür etmesi üzerine Müge Anlı tepkisiz kalmadı. Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Özden Kum'un oğlu Hakan Kaya stüdyoyu karıştırdı.
CANLI YAYINDA KÜFÜR ETTİ MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI
Foyaları ortaya çıkan sahte gelin şebekesinde Özden Kum'un oğlu stüdyoyu karıştırdı.Üvey anneannesi aracılığıyla iki kez sahte gelin ile tanışan Halil Kurt toplamda 100 bin lira dolandırıldı. Ardından 2 damat adayının daha ortaya çıkmasıyla şaşırtan gelişmeler yaşandı. Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı üvey anneanne Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı.
MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARTTI!
Sahte gelinlere aracılık etiği iddia edilen Halil Kurt'un üvey anneannesi Özden Kum'un oğlunun stüdyoda küfür etmesi üzerine Müge Anlı, "Beyefendi arkanızı dönüp küfür ediyorsunuz, buraya gelip bilmem ne yapıyorsunuz ama kusura bakmayın! Bakın beyefendi 2016'dan itibaren anneninz sözüm ona yeğeniniz tarafından Afyonkarahisar'a kadın getiriyorsa, o kadınlardan durup 15 gün kaçıyorsa ve en sonunda da kendi torununa getiriyorsa, 2 tane komşusuna da getiriyor ve onlar da kaçıyorsa, getirdiği kadınlar da fuhuş yapmaktan cezalı kişilerse siz arkanızı dönüp ona buna bilmem ne söyleyemezsiniz!"