Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...
Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! 41 yaşındaki Arzu Salman 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu adama 9 ayda 623 bin lirasını kaptırdı. Sosyal medyadan tanışığ evlilik kararı verdiği İsa isimli şahıs hakkında, evli olduğunu ve sırra kadem bastığını anlatan mağdur kadın canlı yayında, "Görüntülü konuşurken karısının yanındaymış. Karakola gittiğim gün aşk bitti" dedi. İşte Müge Anlı son bölümde (15 Nisan 2021 Perşembe) Arzu Salman'ın 'pes' dedirten hikayesi...
15.04.2021 13:24
- Son Güncelleme: 15.04.2021 13:51
HAYATININ AŞKI SANDIĞI SEVGİLİSİ EVLİ VE ÇOCUKLU ÇIKTI!
Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! 15 Nisan 2021 Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında 41 yaşındaki Arzu Salman'ın anlattıkları gündeme bomba gibi düştü.
MÜGE ANLI'DA PES DEDİRTEN OLAY! HAYATININ AŞKI SANDIĞI SEVGİLİSİ EVLİ VE ÇOCUKLU ÇIKTI!