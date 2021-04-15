RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...

Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! 41 yaşındaki Arzu Salman 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu adama 9 ayda 623 bin lirasını kaptırdı. Sosyal medyadan tanışığ evlilik kararı verdiği İsa isimli şahıs hakkında, evli olduğunu ve sırra kadem bastığını anlatan mağdur kadın canlı yayında, "Görüntülü konuşurken karısının yanındaymış. Karakola gittiğim gün aşk bitti" dedi. İşte Müge Anlı son bölümde (15 Nisan 2021 Perşembe) Arzu Salman'ın 'pes' dedirten hikayesi...

15.04.2021 13:24 - Son Güncelleme: 15.04.2021 13:51
Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...

HAYATININ AŞKI SANDIĞI SEVGİLİSİ EVLİ VE ÇOCUKLU ÇIKTI!

Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! 15 Nisan 2021 Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında 41 yaşındaki Arzu Salman'ın anlattıkları gündeme bomba gibi düştü.

MÜGE ANLI'DA PES DEDİRTEN OLAY! HAYATININ AŞKI SANDIĞI SEVGİLİSİ EVLİ VE ÇOCUKLU ÇIKTI!

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Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...

Mağdur kadın sosyal medyada İsa adlı bir adamla tanıştığını açıkladı.

Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...

Salman, bir süre sonra İsa isimli kişiyle sevgili olduklarını ve adama belirli aralıklarla para yolladığını ifade etti.

Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...

Salman, bugüne kadar erkek arkadaşına toplam 623 bin lira yolladığını vurguladı. Sevgilisinin evli olduğunu ve sırra kadem bastığını anlatan Arzu Salman, "Görüntülü konuşurken karısının yanındaymış. Karakola gittiğim gün aşk bitti" dedi.

Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı ise "Çok kandırılmış. Yazık ya sana sarılmak istiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...
Müge Anlı'da 'pes' dedirten olay! Hayatının aşkı sandığı sevgilisi evli ve çocuklu çıktı...