Müge Anlı'da bugün (16 Nisan 2021) televizyon tarihinde örneğine rastlanmayan olay! 24 saat içinde 3 ayrı şehirde 6 çocuk...

Müge Anlı'dan rekor üstüne rekor! Televizyon tarihinde örneğine rastlanmadı! 24 saat içinde 3 ayrı şehirde 6 çocuğu bulan ve ailelerine kavuşturan Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 13. yılında, televizyon tarihinde bir ilke daha imza atan Müge Anlı ve ekibi sayesinde saatler içerisinde 6 ailenin daha yüzü güldü.

16.04.2021 13:15 - Son Güncelleme: 16.04.2021 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





