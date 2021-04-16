Müge Anlı'da bugün (16 Nisan 2021) televizyon tarihinde örneğine rastlanmayan olay! 24 saat içinde 3 ayrı şehirde 6 çocuk...
Müge Anlı'dan rekor üstüne rekor! Televizyon tarihinde örneğine rastlanmadı! 24 saat içinde 3 ayrı şehirde 6 çocuğu bulan ve ailelerine kavuşturan Müge Anlı, Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 13. yılında, televizyon tarihinde bir ilke daha imza atan Müge Anlı ve ekibi sayesinde saatler içerisinde 6 ailenin daha yüzü güldü.
16.04.2021 13:15
- Son Güncelleme: 16.04.2021 13:28
Müge Anlı'da bugün (16 Nisan 2021) televizyon tarihinde örneğine rastlanmayan olay yaşandı. 24 saat içinde 3 ayrı şehirde 6 çocuk ailelerine kavuştu.
Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'da gündeme gelen 6 kayıp çocuk yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde bulunarak aileleriyle buluşturuldu. Ankara Çankaya'da yaşayan Serap Erdal 13 yaşındaki kızı Ebru'yu aramak için gelmişti.
10 Nisan günü kaybolan ve 5 gündür bulunamayan küçük kızın fotoğraflarını gösteren ve izleyicilerine çağrıda bulunan Müge Anlı, kısa sürede mutlu haberi verdi. Annesinin ve halasının kaybıyla büyük endişe yaşadığı küçük kız evine döndü.
İSTANBUL'DA 15 YAŞINDAKİ YUSUF İLE 13 YAŞINDAKİ YAREN BULUNDU
Müge Anlı'nın aradığı ikinci kayıp çocuklar ise İstanbul Şişli'den 15 yaşındaki Yusuf ile 13 yaşındaki Yaren'di. Birlikte kayboldukları ortaya çıkan iki çocuğu aramak için ise anneleri Fatma İlanlı ile Mine Akın stüdyodaydı.
Programda arandıklarını gören Yusuf ve Yaren, 48 saat sonra programı aradı ve Taksim'de olduklarını söyledi. İki küçük çocuk da anneleriyle buluştular ve evlerine döndüler.