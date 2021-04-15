Müge Anlı'dan radikal karar! 'Neyi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından paylaştı

"Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" diyerek 'mugeanliofficial' adıyla bir Instagram hesabı açan Müge Anlı da artık sosyal medyada... Hafta içi her gün Türkiye'yi Atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı, radikal bir kararla sosyal medyaya katıldı. Instagram hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen konularla ilgili paylaşımlarda bulunan Müge Anlı, 'Neyi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından Avukat Rahmi Özkan ile kulis arkasından bir video paylaştı. 24 saat içerisinde yaklaşık 800 bin kişinin takip ettiği Müge Anlı, Instagram hesabıyla TV'deki rekorunu sosyal medyada da kırdı. İşte kısa sürede 1 milyon takipçili hesap sahibi olan Müge Anlı'nın paylaşımları...

15.04.2021 14:28 - Son Güncelleme: 15.04.2021 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





