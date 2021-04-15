RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'dan radikal karar! 'Neyi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından paylaştı

"Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" diyerek 'mugeanliofficial' adıyla bir Instagram hesabı açan Müge Anlı da artık sosyal medyada... Hafta içi her gün Türkiye'yi Atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı, radikal bir kararla sosyal medyaya katıldı. Instagram hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen konularla ilgili paylaşımlarda bulunan Müge Anlı, 'Neyi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından Avukat Rahmi Özkan ile kulis arkasından bir video paylaştı. 24 saat içerisinde yaklaşık 800 bin kişinin takip ettiği Müge Anlı, Instagram hesabıyla TV'deki rekorunu sosyal medyada da kırdı. İşte kısa sürede 1 milyon takipçili hesap sahibi olan Müge Anlı'nın paylaşımları...

15.04.2021 14:28 - Son Güncelleme: 15.04.2021 15:26
Müge Anlı'dan radikal karar! 'Kimi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından paylaştı

MÜGE ANLI'DAN RADİKAL KARAR!

Yıllarca sosyal medyadan uzak duran başarılı sunucu ve gazeteci, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" diyerek 'mugeanliofficial' adıyla bir Instagram hesabı açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'dan radikal karar! 'Kimi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından paylaştı

TV'DEKİ REKORUNU INSTAGRAM'DA DA KIRDI!

Müge Anlı'nın hesabını, sadece 24 saatte 800 bine yakın kişi takibe aldı. Anlı, Instagram'ı kullanma konusunda kızının kendisine yardımcı olduğunu söyleyip ekledi...

Müge Anlı'dan radikal karar! 'Kimi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından paylaştı

MÜGE ANLI SÜRPRİZLERİNE HAZIR OLUN!

"Bu mecrada da alışık olduğunuz Müge Anlı sürprizlerine hazır olun. Bugünden sonra sadece saat 10.00-13.00 arasındaki yayınımız sırasında değil sürekli iletişim halinde olacağız."

MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN'I İFŞALADI VİDEOSUNU İZLE

Müge Anlı'dan radikal karar! 'Kimi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından paylaştı
Müge Anlı'dan radikal karar! 'Kimi takip ediyorsunuz Rahmi Bey?' dedi kulis arkasından paylaştı

Gündüz kuşağı programları arasında Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Instagram'da kulis arkası paylaşımıyla dikkat çekti.