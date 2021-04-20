Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!
Müge Anlı'da mucize! Öldü sandığı oğlu İrfan Aybirdi'nin 30 yıl sonra Müge Anlı canlı yayınında sesini duydu. ATV ekranlarında bir mucizeye daha tanıklık edildi.1991 yılında Adana'da doğduğunu, biyolojik olan ailesinin para karşılığı bir aileye bakılması için verildiğini, bakıcı olan ailenin kendisine çok iyi baktıklarını dile getirdi. 14 yaşındayken evlatlık verildiğini öğrenen İrfan Aybirdi, babasının aracıyı görmesini ve aracı olan Ramazan'ın kendisini sorduğunu öğrenmesi üzerine annesini aramaya giriştiğini, annesinin de kendisini aradığını bildiğini vurguladı. Ancak gerçekler bambaşka çıktı. Müge Anlı ve ekibi İrfan Aybirdi'nin annesini buldu. Oğlunun yıllar önce öldüğünü ileri süren anne şoke oldu ve Atv canlı yayınında 30 yıl sonra anne oğul birbirinin sesini ilk kez duydu.
20.04.2021 11:08
- Son Güncelleme: 20.04.2021 11:38