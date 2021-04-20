Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!

4 aylıkken annesi tarafından başka bir aileye verilen İrfan Bey programda annesini arıyordu. İrfan Bey'in anlattığına göre ilk zamanlar aileye para veren annesi daha sonra aniden ortadan kayboldu. Önceleri sadece bakıcılık yapan aile böylelikle İrfan Bey'i evlat edindi.