RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!

Müge Anlı'da mucize! Öldü sandığı oğlu İrfan Aybirdi'nin 30 yıl sonra Müge Anlı canlı yayınında sesini duydu. ATV ekranlarında bir mucizeye daha tanıklık edildi.1991 yılında Adana'da doğduğunu, biyolojik olan ailesinin para karşılığı bir aileye bakılması için verildiğini, bakıcı olan ailenin kendisine çok iyi baktıklarını dile getirdi. 14 yaşındayken evlatlık verildiğini öğrenen İrfan Aybirdi, babasının aracıyı görmesini ve aracı olan Ramazan'ın kendisini sorduğunu öğrenmesi üzerine annesini aramaya giriştiğini, annesinin de kendisini aradığını bildiğini vurguladı. Ancak gerçekler bambaşka çıktı. Müge Anlı ve ekibi İrfan Aybirdi'nin annesini buldu. Oğlunun yıllar önce öldüğünü ileri süren anne şoke oldu ve Atv canlı yayınında 30 yıl sonra anne oğul birbirinin sesini ilk kez duydu.

20.04.2021 11:08 - Son Güncelleme: 20.04.2021 11:38
Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!

CANLI YAYINDA MUCİZE KAVUŞMA!

Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!

1991 yılında Adana'da dünyaya gelen İrfan Aybirdi İstanbul Sarıyer'de yaşıyor. Dekorasyon işiyle uğraşan ve yıllar sonra kendisine bakan ailesinin biyolojik ailesi olmadığını öğrenen İrfan Aybirdi, annesinin adının Ayşe olduğunu öğrendikten sonra Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!

4 aylıkken annesi tarafından başka bir aileye verilen İrfan Bey programda annesini arıyordu. İrfan Bey'in anlattığına göre ilk zamanlar aileye para veren annesi daha sonra aniden ortadan kayboldu. Önceleri sadece bakıcılık yapan aile böylelikle İrfan Bey'i evlat edindi.

Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!

İrfan Aybirdi, programda annesinin fotoğrafını da paylaştıktan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı ve İrfan Bey'in annesi bulundu.

Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!

İrfan Aybirdi annesini Müge Anlı'da buldu. 30 yıl sonra öldü sandığı oğlu ile Atv canlı yayınında konuşan anne duygulandırdı.

Müge Anlı İrfan Aybirdi'nin annesini buldu gerçekler bambaşka çıktı! Meğer oğlunu öldü sanıyormuş... Canlı yayında mucize kavuşma!

10 kardeşi olduğunu öğrenen İrfan Aybirdi yaşadığı sevinçle annesine, ''Anne sesin çok güzel'' dedi. O anlar izleyicilerin boğazını düğümledi.