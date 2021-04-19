Martel adlı değerli kitapların olduğu müzayede de görevli kişi ile ahbaptır ve pahalı kitapları Carlos'a sattığını söyler. Daha sonra konuşmalar bitince Delgado'yu arar ve yarın için randevu alır. Delgado ile görüşmeye gider. Onun evini dikkatle inceler ve ilgi çekici bir evi vardır. Her yer kitaplarla doludur. Şaşkınlığını fark eden Delgado kitaplara olan tutkusunu anlatır ve bu sırada konu Braue gelir. Onunla Tristen Narvaja bitpazarı tezgahında tanıştığını söyler. Onun zorlayıcı bir okur olduğunu söyler. Eline ne zaman para geçse kitaba harcadığını söyler. Tedavi edilemez bir vaka olduğunu ve evindeki kitap kalabalığından dolayı çatı katında uyuduğunu ve kitap tutkusunun kontrol edilemez bir hal aldığını söyler. Kitaplarının düzensizliğinden yakınarak belli bir dosyalama sistemi ile düzene koymaya çalıştığını anlatır. O kadar yöntem dener ki artık kendisinin tüm fikirlerini dahi çürütecek hale gelir. En sonunda kendi görüşünü uygular. Braure'nin diğer arkadaşları da onu gördüklerini söylerler ve delilik belirtileri olduğunu söylerler. Kitap tutkusu öyle bir hal almıştır ki bir gün mum ışığında kitap okurken şarabı çok kaçırmış ve şamdanı arşiv dosyasını tuttuğu mobilyanın üzerinde unutmuştur ve arşiv dosyası alevler içinde kalmıştır. Zorlukla söndürmüştür ama sular içinde kalmıştır arşiv dosyası. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Daha sonra farklı üzücü bir olay daha başına gelmiştir. Carlos evlidir ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu zamanlardır ve evini satarak parayı eşine verir.