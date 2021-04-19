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KAĞIT EV LA CASE DE PAPEL KİTAP ÖZETİ
Bluma Lennon adlı kişi bir kitapçıdan şiir kitabı alır ve okumaya başladığı an arabanın altında kalarak can verir. Bir kitabın insanı değiştirmesi ve hayatına yön vermesi olağan bir durumdur. Romandaki karakter Bluma kitap kurbanlarından biri olur. Bluma Lennon Cambridge Üniversitesi'nde akademisyendir. Ölümünden sonra yerine farklı bir akademisyen gelir. Yerine gelen meslektaşı onun odasına uğrar. Masada bir zarf dikkatini çeker. Kitabın ön ve arka kapaklarının toz tabakasıyla kaplıdır. Meslektaşı bu durumdan sonra araştırmalara başlar.
Masadaki kitap Carlos adlı kişiye ithaf edildiği yazıyordur. Öncelikle ilgisini çeken bu olur. Bu kişinin ismi üzerinden araştırmalara başlar. Uruguaylı olan bir kitap koleksiyoncusunun yanına gider. Carlos Bruer'in, Bluma'nın konferansına dinleyici olarak katıldığını ve Bluma'nın eşlik ettiği bir yemekte gördüğünü, daha sonra ikilinin baya samimi olduğunu söyler. Meslektaşı iyice meraklanır ve olayların sırrını öğrenmek ister. Bunun için Buenes Ariste'ye gider. Ailesi orada yaşamaktadır. Hem ailesini ziyaret eder hem de bu sır olayını araştırmak amaçlı gider. Belli bir süre bu şehirde vakit geçirir ve asıl amacı olan konuyla ilgili olan Montevi limanına gider. Burada Dinarliadında bir sahafçı ile görüşür. Bu sahafçı, Braure'i tanıyordur ve koleksiyoncudur. Koleksiyoncu Brauer hakkında konuşacak kişi kendisi olmadığını söyler ve onu tanıyan birisinin numarasını verir. Bluma gelen zarfta "Gölge Hattı" adlı kitabı koleksiyoncuya verir ve koleksiyoncu şaşırır. Koleksiyoncu kitabı nereden bulduğunu sorar. Panik yapar ve bu konu hakkında Delgado ile konuşması gerektiğini elindeki kitabın talihsiz bir hikayesi olduğunu söyler. Bilgi vermeye devam eder.