Müge Anlı spor şıklığıyla sosyal medyayı salladı! Instagram'a hızlı giriş yapan Müge Anlı'ya bakın!
Müge Anlı spor şıklığıyla sosyal medyayı salladı! Instagram'a hızlı giriş yapan Müge Anlı'nın günlük hali merak ediliyordu... Verdiği radikal kararla sosyal medya hesabı açan ve yalnızca başarılarıyla değil paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Müge Anlı, bu kez de Instagram'dan paylaştığı spor haliyle dikkat çekti. Sevenlerine güzel bir hafta sonu geçirmeleri yönünde dilekte bulunan 47 yaşındaki Müge Anlı'nın boyu merak konusu oldu. İşte başta günlük haliyle adından söz ettiren Müge Anlı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüleri boyları...
23.04.2021 18:13
- Son Güncelleme: 23.04.2021 18:24
Müge Anlı spor şıklığıyla sosyal medyayı salladı! Günlük hali merak edilen Müge Anlı, Instagram paylaşımıyla takipçilerinin merakını giderdi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...