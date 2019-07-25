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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 16:38

'a flaş ! Hayat verdiği karakteri canlandıracak

da ATV'de ekrana gelecek olan dizisinin kadrosu netleşmeye başlıyor. Merakla beklenen diziye son dahil olan isim ise 'un sevilen ismi oldu. TRT'de görkemli bir şekilde final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması, kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı sorularını sordurtmaya başlamıştı.

Diriliş Osman dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hayranları dizinin başlamasını iple çekiyor. Bu bağlamda Diriliş Osman oyuncuları da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Diriliş Osman'dan gelen son dakika haberine göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde önemli bir karakteri canlandıran ve sevilen oyuncu Diriliş Osman'a transfer oldu.

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