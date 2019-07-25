Diriliş Osman dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hayranları dizinin başlamasını iple çekiyor. Bu bağlamda Diriliş Osman oyuncuları da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Diriliş Osman'dan gelen son dakika haberine göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde önemli bir karakteri canlandıran ve sevilen oyuncu Diriliş Osman'a transfer oldu.
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