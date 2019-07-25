Erkenci Kuş final için geri sayım başladı. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrolünü paylaştığı Erkenci Kuş'ta final öncesi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de yayınlanan dizinin bu bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde Can ve Sanem adada mahsur kalacak. Peki, Erkenci Kuş 50. yeni bölümde neler olacak? Erkenci Kuş final bölümü ne zaman? İşte detaylar...

Erkenci Kuş 50. yeni bölüm fragmanı:

ERKENCİ KUŞ FİNAL NE ZAMAN?

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş'un 49. bölüm fragmanında 'Son 3 Bölüm' olarak duyuruldu. Buna göre, dizi 6 Ağustos'ta yayınlanacak 51. bölümüyle sevenlerine veda edecek.