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  • 25.07.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 10:53

final ne zaman? : Can ve Sanem adada mahsur kalıyor

'ta finale kısa bir süre kaldı. Star TV'de izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş'un 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Can ve Sanem'in tatil macerası onları adada mahsur bırakmaya neden olacak. Can'ın kullandığı jetski bozuluyor ve çift adada kalmak zorunda kalıyorlar. Peki, ? İşte ...

Erkenci Kuş final ne zaman?

Erkenci Kuş final için geri sayım başladı. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrolünü paylaştığı Erkenci Kuş'ta final öncesi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de yayınlanan dizinin bu bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde Can ve Sanem adada mahsur kalacak. Peki, Erkenci Kuş 50. yeni bölümde neler olacak? Erkenci Kuş final bölümü ne zaman? İşte detaylar...

Erkenci Kuş 50. yeni bölüm fragmanı:

ERKENCİ KUŞ FİNAL NE ZAMAN?

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş'un 49. bölüm fragmanında 'Son 3 Bölüm' olarak duyuruldu. Buna göre, dizi 6 Ağustos'ta yayınlanacak 51. bölümüyle sevenlerine veda edecek.

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