Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaşınca... İşte şok eden paylaşım..

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz akşam Alkoçlar ailesi ile birlikte baldızı Aslışah Alkoçlar'ın doğum günü kutlamasındaydı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişimi fark eden hayranları, Düzyatan'ın kilo aldığı ve bir anda çöktüğü şeklinde yorumlarda bulundu. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ve ailesi...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN AİLE SAADETİ - VİDEO İÇİN TIKLA