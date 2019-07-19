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Diriliş Osman'da yer alacak bir isim daha açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman dizisiyle ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Osman Bey karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri aldı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Son olarak dizide yer alacak bir isim daha belli oldu. Peki, Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? İşte merakla beklenen Diriliş Osman dizisiyle ilgili son detaylar...

19.07.2019 21:44 - Son Güncelleme: 19.07.2019 23:12
Diriliş Osman'da yer alacak bir isim daha açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman formatıyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da yer alacak bir isim daha açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayat hikayesini anlatacak olan diziyle ilgili detaylar Diriliş izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.

Diriliş Osman'da yer alacak bir isim daha açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman'da Osman Bey karakterini Burak Özçivit canlandıracak. Özçivit, Osman Bey karakteri için koreografi eğitimleri aldı.

Diriliş Osman'da yer alacak bir isim daha açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Dizide yer alacak karakterler henüz açıklanmasa da Diriliş Osman hakkında bazı detaylar yavaş yavaş belli oluyor.

Diriliş Osman'da yer alacak bir isim daha açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizi için hazırlık yapmaya devam ediyor.

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