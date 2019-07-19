Diriliş Osman'da yer alacak bir isim daha açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman dizisiyle ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Osman Bey karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri aldı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Son olarak dizide yer alacak bir isim daha belli oldu. Peki, Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak? İşte merakla beklenen Diriliş Osman dizisiyle ilgili son detaylar...

19.07.2019 21:44 - Son Güncelleme: 19.07.2019 23:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





