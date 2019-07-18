Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun kimdir gerçek şaşırttı bildiğiniz gibi değil!
Diriliş Ertuğrul dizisi bitti ama etkileri halen devam ediyor. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı Dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Turgut Alp'in 1334-35 yıllarında sağ olduğu fakat epeyce yaşlı olduğu bilinmektedir. İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetler vardır. Turgut Alp'in adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılmıştır. Erken dönem Osmanlı'da yaşayan tarihçilerden Aşıkpaşazâde, Neşri ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anmaktadır.
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun kimdir gerçek şaşırttı bildiğiniz gibi değil! Turgut Alp'in 1334-35 yıllarında sağ olduğu fakat epeyca yaşlı olduğu bilinmektedir. İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetler vardır. Turgut Alp'in adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılmıştır. Erken dönem Osmanlı'da yaşayan tarihçilerden Aşıkpaşazâde, Neşri ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anmaktadır. Bu adlandırma 16. yüzyıldan itibaren ortadan kalkmıştır.
Heryerde takip ediliyorlar
Ekrana geldiği günden bu tarafa büyük beğeni ile izlenen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralarda yer alan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp rolüne hayat veren Cengiz Coşkun, oyunculuğuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
"Abi sen ne yaptın"
Kendini diziye fazla kaptıran Diriliş müdavimleri, oyuncuların günlük yaşamlarını da sıkı takibe aldı. Dizide Turgut Alp rolünü canlandıran Cengiz Coşkun'un paylaşılan bir fotoğrafının altına yapılan yorumlar da bunun en büyük ispatı... Coşkun'un Kapalıçarşı'da günlük kıyafetleriyle çektirdiği bir fotoğrafın altına "Abi ne yaptın sen, ne bu kılık kiyafet? Keferelerden farkin kalmamış" şeklinde yorumlar yapıldı.