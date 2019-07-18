Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun kimdir gerçek şaşırttı bildiğiniz gibi değil!

Diriliş Ertuğrul dizisi bitti ama etkileri halen devam ediyor. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı Dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Turgut Alp'in 1334-35 yıllarında sağ olduğu fakat epeyce yaşlı olduğu bilinmektedir. İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetler vardır. Turgut Alp'in adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılmıştır. Erken dönem Osmanlı'da yaşayan tarihçilerden Aşıkpaşazâde, Neşri ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anmaktadır.

18.07.2019 11:25 - Son Güncelleme: 18.07.2019 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





