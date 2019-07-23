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  • 23.07.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 23:54

ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Diriliş Osman'a iki yeni isim katıldı!

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler Diriliş Osman ile ilgili detayları merak ediyor. Diriliş Osman dizisinin çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Son olarak diziye iki yeni isim daha katıldı. Peki, Diriliş Osman ne zaman ve hangi kanalda başlayacak? İşte Diriliş Osman dizisiyle ilgili merak edilen detaylar...

Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Diriliş Osman dizisiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Dizide Osman Bey karakterini Burak Özçivit hayat verecek. Son olarak dizide Dündar Bey ve Osman Bey'in yengesi olan Zühre Hatun karakterini canlandıracak isimler belli oldu. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.

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