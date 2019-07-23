Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Diriliş Osman dizisiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Dizide Osman Bey karakterini Burak Özçivit hayat verecek. Son olarak dizide Dündar Bey ve Osman Bey'in yengesi olan Zühre Hatun karakterini canlandıracak isimler belli oldu. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.