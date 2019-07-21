Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu bağlamda dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'de Diriliş Osman rüzgarı esecek. 5 sezon boyunca ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da hangi oyuncuların yer alacağı merak ediliyor. Dizide sürpriz bir gelişme yaşandı ve Osman Gazi'nin amcası ve yengesini canlandıracak isim açıklandı.
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