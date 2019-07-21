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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 15:38

'da flaş gelişme! 2 isim daha diziye katıldı

'un devamı olarak yeni sezona atv ekranlarında başlayacak olan 'a iki yeni isim daha katıldı. Burak Özçivit'in hayat vereceği Diriliş Osman'ın amcası ve yengesini canlandıracak isimler açıklandı.

Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu bağlamda dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'de Diriliş Osman rüzgarı esecek. 5 sezon boyunca ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da hangi oyuncuların yer alacağı merak ediliyor. Dizide sürpriz bir gelişme yaşandı ve Osman Gazi'nin amcası ve yengesini canlandıracak isim açıklandı.

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