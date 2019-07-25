Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit takipçi sayısıyla herkesi geride bıraktı... Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosunda başrol alacak Özçivit'in...

Diriliş Ertuğrul'un sezon finali yapmasının ardından devam dizisi olarak ekranlarda yer alacak olan Diriliş Osman önümüzdeki sezon için bomba gibi geliyor. Diriliş Osman oyuncu kadrosuyla ve tarihi işleyişle izleyenleri kendisine hayran bırakacak. Oyuncu kadrosunda başrol alan Burak Özçivit sosyal medya hesabında takipçi sayısı ile bütün oyuncuları da geride bıraktı... Yeni sezonda 'Diriliş Osman' ile ekranlara gelecek olan Burak Özçivit, okçuluk ve at binme derslerinin yanı sıra dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimleri de alıyor.

25.07.2019 00:46 - Son Güncelleme: 25.07.2019 00:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





