Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında macerasına kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte diziyle ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Ayşegül Günay Zühre karakterini canlandıracak. Şimdi izleyiciler merakla Diriliş Osman Zühre kimdir, tarihte var mı sorularına yanıt arıyor.

DETAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Dizide yer alacak karakterler henüz açıklanmasa da Diriliş Osman hakkında bazı detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Diriliş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizi için hazırlık yapmaya devam ediyor.