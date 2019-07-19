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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 23:00

'a yeni transfer! kimdir, tarihte var mı?

ATV ekranlarında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan dizisiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Dizinin izleyicileri Diriliş Osman ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Diriliş Osman dizisinde yer alacak bir oyuncu daha belli oldu. Diriliş Osman'da Zühre karakterine Ayşegül Günay hayat verecek. Peki, Diriliş Osman'da Zühre kimdir? tarihte var mı? İşte diziye dair detaylar...

Diriliş Osman'da Zühre'yi kim oynayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında macerasına kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte diziyle ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Ayşegül Günay Zühre karakterini canlandıracak. Şimdi izleyiciler merakla Diriliş Osman Zühre kimdir, tarihte var mı sorularına yanıt arıyor.

DETAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Dizide yer alacak karakterler henüz açıklanmasa da Diriliş Osman hakkında bazı detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Diriliş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizi için hazırlık yapmaya devam ediyor.

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