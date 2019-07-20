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  • 20.07.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 12:02

'da flaş gelişme! Osman Gazi'nin amcası ve yengesini canlandıracak isim belli oldu

Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yeni sezona atv ekranlarında başlayacak olan 'a iki yeni isim daha katıldı. Burak Özçivit'in hayat vereceği Diriliş Osman'ın amcası Dündar Bey ve yengesini canlandıracak isimler açıklandı. Peki, Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'da hangi oyuncular olacak?

Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'de Diriliş Osman rüzgarı esecek. 5 sezon boyunca ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da hangi oyuncuların yer alacağı merak ediliyor. Dizide sürpriz bir gelişme yaşandı ve Osman Gazi'nin amcası ve yengesini canlandıracak isim açıklandı. Peki, Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? Diriliş Osman kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN'A 2 YENİ İSİM

Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey'i Ragıp Savaş yengesi Zühre karakterini ise Ayşegül Günay oynayacak.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak önceki sezonlar gibi Eylül-Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor.

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