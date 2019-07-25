Behzat Ç. dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler şimdi heyecanla Behzat Ç.'nin nereden izlendiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Blu TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Behzat Ç.'nin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki,Behzat Ç yeni sezon nereden izlenir? İşte cevabı...
BEHZAT Ç. YENİ SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?
Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Blu TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
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