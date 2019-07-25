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  • 25.07.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 18:40

yeni sezon nereden izlenir? Behzat Ç. 1. bölüm nereden izleniyor?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizisi yeni sezonuyla Blu TV'de ekranlara geri döndü. Diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Behzat Ç yeni sezon nereden izlenir? Behzat Ç. 1. bölüm nereden izleniyor? İşte diziye dair detaylar...

Behzat Ç yeni sezon nereden izlenir?

Behzat Ç. dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler şimdi heyecanla Behzat Ç.'nin nereden izlendiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Blu TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Behzat Ç.'nin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki,Behzat Ç yeni sezon nereden izlenir? İşte cevabı...

BEHZAT Ç. YENİ SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Blu TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

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