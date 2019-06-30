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  • 01.07.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 09:12

ile ilgili yeni mesaj verildi! ? Diriliş Osman'da kimler olacak?

'in rol alacağı ''un devam projesi ''ın startı verildi. Dizinin yapımcısı , "Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Yol arkadaşlığımız hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit'le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Bu arada diziden ayrılan uzun süre ekranda olmayacak. Yapımcılığa soyunacağını dile getiren Düzyatan'ın, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa da ağırlık vermeyi planladığı öğrenildi.

Ekranların büyük bir merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak Diriliş Osman için geri sayım başladı. TRT ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da oynayacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Osman Gazi'yi canlandıracak olan Özçivit, İstanbul'daki Diorama Müzesi'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı. Peki Diriliş Osman ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak?

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