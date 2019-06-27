Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayranlarını şok eden gerçek! Burak Özçivit Romanya'da...
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan Diriliş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit, Bükreş'te ilgi büyüktü. Bir markanın yüzü olan Burak Özçivit, Bükreş mağazasının açılışı için Romanya'ya gitti. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi karakteri ile ekranda olacak olan oyuncu Burak Özçivit'i görmeye gelenler adeta izdihama neden oldu. Yeni imajıyla dikkat çeken Osman Gazi Burak Özçivit'in kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte Diriliş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in yaşı ve Romanya'daki o anlar...
Diriliş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit, yüzü olduğu markanın açılışı için Romanya'ya gitti. Romanya'da adeta Burak Özçivit izdihamı yaşandı. Eylül ayında "Diriliş Osman Gazi" dizisiyle ekranda olacak oyuncuya Bükreş'te ilgi büyüktü. Osman Gazi karakterine hayat evrecek olan Burak Özçivit'in kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları...
BURAK ÖZÇİVİT İÇİN ROMANYA'DA İZDİHAM YAŞANDI! VİDEO İÇİN TIKLAYIN