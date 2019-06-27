Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayranlarını şok eden gerçek! Burak Özçivit Romanya'da...

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan Diriliş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit, Bükreş'te ilgi büyüktü. Bir markanın yüzü olan Burak Özçivit, Bükreş mağazasının açılışı için Romanya'ya gitti. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi karakteri ile ekranda olacak olan oyuncu Burak Özçivit'i görmeye gelenler adeta izdihama neden oldu. Yeni imajıyla dikkat çeken Osman Gazi Burak Özçivit'in kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte Diriliş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in yaşı ve Romanya'daki o anlar...

27.06.2019 10:56 - Son Güncelleme: 27.06.2019 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





