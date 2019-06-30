Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda etti. Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğinin sinyalini verdi. Yakışıklı oyuncu "Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım kısmet çalışıyoruz ama şu an çok şekillenmiş bir şey yok" cevabını verdi. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu ve kavga ettiği iddia edilen Düzyatan, bu konu hakkında açıklama yapmadı. Vatandaşlar Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili merak edilen sorunun cevabı....

30.06.2019 11:05 - Son Güncelleme: 30.06.2019 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





