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Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda etti. Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğinin sinyalini verdi. Yakışıklı oyuncu "Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım kısmet çalışıyoruz ama şu an çok şekillenmiş bir şey yok" cevabını verdi. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu ve kavga ettiği iddia edilen Düzyatan, bu konu hakkında açıklama yapmadı. Vatandaşlar Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili merak edilen sorunun cevabı....

30.06.2019 11:05 - Son Güncelleme: 30.06.2019 11:06
Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama

Burak Özçivit ile kavga iddiaları gündemden düşmüyor. Daha önce yaşanan gelişme şu şekildeydi. Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış. Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.

Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama

Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.

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Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu iddia edilen Düzyatan, bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili merak edilen sorunun cevabı...

Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama

Yakışıklı oyuncu "Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım kısmet çalışıyoruz ama şu an çok şekillenmiş bir şey yok" cevabını verdi.

Diriliş Ertuğrul'da kavga çıktı! Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp... Yapımcıdan flaş açıklama

Driliş Ertuğrul dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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