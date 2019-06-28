ATV Güven Bana yarışması başvurusu nasıl yapılır? Güven Bana başvuru formu detayları. Güven Bana yarışması başvuru nasıl yapılır? ATV ekranlarında bu akşam itibariyle başlayan Güven Bana yarışması büyük beğeni topluyor. Televizyon dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı için başvuru formu araştırılmaya başlandı. İşte Güven Bana yarışması başvuru nasıl yapılır? Güven Bana başvuru formuna ulaşmak için detaylar haberimizde...