Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e Romanya'da sevgi seli... Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz ve Altınyıldız Classics Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tınarlıoğlu ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, Rumen hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm sevenleriyle yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Ancak bu sırada akılalmaz bir kaza meydana geldi. Oyuncunun hayranlarıyla buluştuğu platform, izdihamdan dolayı çöktü. Etkinliğe 1 saat ara verildikten sonra Burak Özçivit, sevinç çığlıkları eşliğinde yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Ünlü oyuncunun hayranları ise "Onu görmek en büyük hayalimizdi" diye haykırdı...
Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, Eylül ayında Diriliş Osman Gazi ile ekranlarda olacak.
Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, Eylül ayında Diriliş Osman Gazi ile ekranlarda olacak.
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