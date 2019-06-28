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  • 28.06.2019
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'nin başrolü 'e Romanya'da büyük ilgi

dizisiyle Eylül ayında ekranlarda olacak olan , marka yüzü olduğu firmanın mağaza açılışı için Romanya’ya gitti. Hayranlarının sevgi iyle karşılaşan oyuncu, az kalsın ezilecekti...

'Burak'madılar!
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e Romanya'da sevgi i... Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tınarlıoğlu ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, Rumen hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm sevenleriyle yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Ancak bu sırada akılalmaz bir kaza meydana geldi. Oyuncunun hayranlarıyla buluştuğu platform, izdihamdan dolayı çöktü. Etkinliğe 1 saat ara verildikten sonra , sevinç çığlıkları eşliğinde yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Ünlü oyuncunun hayranları ise "Onu görmek en büyük hayalimizdi" diye haykırdı...



Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, Eylül ayında ile ekranlarda olacak.

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