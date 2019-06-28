TRT 1'de Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak? TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından Diriliş Osman ne zaman başlayacak, Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.