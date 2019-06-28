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  • 28.06.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 12:46

'da hangi oyuncular hangi rolde olacak? yapımcısı Mehmet Bozdağ açıkladı!

1 ekranlarında bu sezon yayınlanacak olan hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun yıllar reyting rekorları kıran 'un yerine Diriliş Osman geçecek. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ bir açıklama yaptı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, up uzun bir süredir yürütülen projede Osman karakterine 'in yaşam vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.'' diye açıkladı. Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Burak Özçivit'in bölüm başı alacağı ücret ise sır şeklinde saklanıyor. Peki Diriliş Osman'da hangi oyuncular hangi rolde olacak?

TRT 1'de Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak? TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından Diriliş Osman ne zaman başlayacak, Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.

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