Diriliş Ertuğrul'un final yapmasından sonra Diriliş Osman dizisi oldukça merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un önemli karakterlerinden biri olan Turgut Alp'in ise dizide olup olmayacağı oldukça araştırılıyor. Diriliş Osman'da bu kez Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Peki, Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin en yakın Alplerinden olan Turgut Alp Diriliş Osman'da da yer alacak mı? İşte tarihi kaynaklarda Turgut Alp. Turgut Alp'in 735 (1334-35) tarihleri arasında yaşadığı düşünülüyor. Ancak çok yaşlı olduğu belirtilmektedir. Turgut Alp ile ilgili İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanmaktadır.