Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.06.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:05

nasıl öldü? Tarihi kaynaklar ne diyor? Turgut Alp kadrosunda var mı?

, dizisinde oldukça önemli bir karakter olarak dikkat çekiyordu. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinden sonra dizinin hayranları 'ı bekliyor. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp, Ertuğrul Bey en yakın Alpleri arasında yer almıştı. Ancak tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'le akınlara katılan alpler arasında yer alıyor. Peki Turgut Alp, Diriliş Ertuğrul'un ardından Diriliş Osman'da da yer alacak mı? Turgut Alp İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.

Diriliş Ertuğrul'un final yapmasından sonra Diriliş Osman dizisi oldukça merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un önemli karakterlerinden biri olan Turgut Alp'in ise dizide olup olmayacağı oldukça araştırılıyor. Diriliş Osman'da bu kez Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Peki, Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin en yakın Alplerinden olan Turgut Alp Diriliş Osman'da da yer alacak mı? İşte tarihi kaynaklarda Turgut Alp. Turgut Alp'in 735 (1334-35) tarihleri arasında yaşadığı düşünülüyor. Ancak çok yaşlı olduğu belirtilmektedir. Turgut Alp ile ilgili İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanmaktadır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriTurgut Alp nasıl öldü? Tarihi kaynaklar ne diyor? Turgut Alp Diriliş Osman kadrosunda var mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri