TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul final yaptı ve hayranlarını üzdü. Fakat Diriliş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak önümüzdeki sezon ekranlardaki yerini alacak. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi 5 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi gibi TRT 1 ekranlarda yerini alacak.