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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 15:43

o oyuncu katıldı mı?

sonrasında onun devamı olan büyük bir merakla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan 'in oğlu Osman karakteriyle birlikte yeni sezonda izleyicinin beğenisine çıkacak. Bu bağlamda , Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur.

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul final yaptı ve hayranlarını üzdü. Fakat Diriliş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak önümüzdeki sezon ekranlardaki yerini alacak. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi 5 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi gibi TRT 1 ekranlarda yerini alacak.

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