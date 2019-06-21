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Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur karakteriyle damga vurmuştu! Şimdi her şeyi bırakıp...

Ekranlara damgasını vuran Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara veda etti ancak etkisi dinmiyor... Başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere pek çok ismi kariyerinde zirveye çıkaran Diriliş Ertuğrul'da, Türkiye'nin tanıdığı pek çok isim de rol almıştı. Onlardan biri de Ebu Mansur karakterine hayat veren Burak Hakkı. Ama Burak Hakkı, tüm şöhretini bir kenara itti. Peki şu an neler yapıyor dersiniz?

21.06.2019 13:35 - Son Güncelleme: 21.06.2019 13:43
Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur karakteriyle damga vurmuştu! Şimdi her şeyi bırakıp...

Diriliş Ertuğrul 'Ebu Mansur' karakterine hayat veren oyuncu ve model Burak Hakkı, Sema Şimşek ile boşandıktan sonra bambaşka bir hayatı seçti.

Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur karakteriyle damga vurmuştu! Şimdi her şeyi bırakıp...

Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sarmıştı. Hakkı, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Ünlü oyuncu, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiriyor.

Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur karakteriyle damga vurmuştu! Şimdi her şeyi bırakıp...

Burak Hakkı, fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile sık sık paylaşıyor. Burak Hakkı, bu fotoğrafın altına, "Çalışmak bizim işimiz. Alet işler, el övünür" notunu düştü.

Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur karakteriyle damga vurmuştu! Şimdi her şeyi bırakıp...

Ünlü oyuncu, bu fotoğrafı ise "'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ' Başka atasözü?" notuyla paylaştı.

Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur karakteriyle damga vurmuştu! Şimdi her şeyi bırakıp...

Yunan oyuncu Hara Pappa ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Burak Hakkı, daha önce Yunan medyasına verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı; "Kahve içtiğimiz ilk gün aramızda aşk başladı. Gülümsemesine aşık oldum. Güzelliğine ek olarak potansiyeli de beni çok etkiledi."

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