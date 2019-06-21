Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur karakteriyle damga vurmuştu! Şimdi her şeyi bırakıp...

Yunan oyuncu Hara Pappa ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Burak Hakkı, daha önce Yunan medyasına verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı; "Kahve içtiğimiz ilk gün aramızda aşk başladı. Gülümsemesine aşık oldum. Güzelliğine ek olarak potansiyeli de beni çok etkiledi."