Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur karakteriyle damga vurmuştu! Şimdi her şeyi bırakıp...
Ekranlara damgasını vuran Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara veda etti ancak etkisi dinmiyor... Başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere pek çok ismi kariyerinde zirveye çıkaran Diriliş Ertuğrul'da, Türkiye'nin tanıdığı pek çok isim de rol almıştı. Onlardan biri de Ebu Mansur karakterine hayat veren Burak Hakkı. Ama Burak Hakkı, tüm şöhretini bir kenara itti. Peki şu an neler yapıyor dersiniz?
21.06.2019 13:35
- Son Güncelleme: 21.06.2019 13:43
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