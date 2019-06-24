Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi 'yok artık' dedirtti

Diriliş Ertuğrul dizisi ile Türk televizyon tarihine geçen Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu. Usta oyuncu gösterdiği performans ile mest ederken, Engin Altan Düzytan Neslişah Alkoçlar çiftinin sevenleri evlerine hayran kaldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar ile diğer ünlülerin evleri..