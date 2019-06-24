Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi 'yok artık' dedirtti
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. Sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisinin usta oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi sosyal medyayı salladı. Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar çiftinin sevenleri, ünlü çiftin evine hayran kaldılar. İşte ünlülerin mest eden evleri...
24.06.2019 21:10
- Son Güncelleme: 24.06.2019 21:21
Diriliş Ertuğrul dizisi ile Türk televizyon tarihine geçen Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu. Usta oyuncu gösterdiği performans ile mest ederken, Engin Altan Düzytan Neslişah Alkoçlar çiftinin sevenleri evlerine hayran kaldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar ile diğer ünlülerin evleri..
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