Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan La Casa De Papel'in 3. ve 4. sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Peki tüm dünyadan hayranı bulunan dizinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni sezon tanıtımı yapılırken 4. Sezonun da çekimlerine başlandığının müjdesi de verildi. Dizinin yurtdışı çekimleri için Tayland ve Panama tercih edildi. Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar.