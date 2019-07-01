Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 02.07.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:09

de 4. sezon için güzel haber! 3. ve 4. sezon ne zaman?

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan De 'in 3. Sezonu 19 Temmuz 2019 tarihinde sevenleri ile buluşacak. Dizinin tanıtımında dizinin yapımcısı tarafından 4. sezonun çekimlerine başlandığının açıklaması yapıldı. İspanyol yapımı olan ve ilk iki sezonuyla tüm dünyanın izlediği bir dizi haline gelen yoğun bir ilgi gördüğünden izleyicilerin istekleri doğrultusunda 3. Sezonu ile geri geliyor. La Casa DE Papel 'in 19 Temmuz 2019 tarihinde seyircisi ile buluşacak.

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan La Casa De Papel'in 3. ve 4. sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Peki tüm dünyadan hayranı bulunan dizinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni sezon tanıtımı yapılırken 4. Sezonun da çekimlerine başlandığının müjdesi de verildi. Dizinin yurtdışı çekimleri için Tayland ve Panama tercih edildi. Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriLa Casa de Papel 4. sezon için güzel haber! La Casa de Papel 3. ve 4. sezon ne zaman?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri