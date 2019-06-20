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  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:49

için yeni gelişme... ?

'in rol alacağı ''un devam projesi ''ın startı verildi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Osman karakterine hayat verecek. Yol arkadaşlığımız hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

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