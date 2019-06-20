ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında kayıp 3 kız çocuğu hakkında son dakika gelişmeleri! İstanbul Halkalı'da kaybolan 6 yaşındaki Rabia, 12 yaşındaki ablası Kübra ve 5 yaşındaki arkadaşlarına ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında aranan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili yeni bir gelişme var mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 20 Haziran Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz!