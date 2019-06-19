Diriliş Osman'da hangi oyuncular hangi rolde olacak? Ekranların fenomen olan dizisi Diriliş Ertuğrul final bölümü ile ekranlara gelmişti. Yıllarca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yerine Diriliş Osman geçecek. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.