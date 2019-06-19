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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 12:32

'un yerine geçecek! İşte Diriliş Osman oyuncuları

1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'un 150. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından ne zaman başlayacak, Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı.

Diriliş Osman'da hangi oyuncular hangi rolde olacak? Ekranların fenomen olan dizisi Diriliş Ertuğrul final bölümü ile ekranlara gelmişti. Yıllarca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yerine Diriliş Osman geçecek. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.

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