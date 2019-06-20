Geçen hafta Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisi izleyiciler tarafından beğenildi. Diziye dair detayları araştıran izleyiciler Benim Tatlı Yalanım dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Benim Tatlı Yalanım oyuncuları ve konusuyla merak edilen bir dizi oldu. Diziye dair merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'nin Benim Tatlı Yalanım adlı dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.