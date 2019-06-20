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  • 20.06.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 18:34

dizisi nerede çekiliyor? kimler, konusu ne?

Star TV ekranlarının yeni dizisi yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimlerdir? ne? İşte diziye dair merak edilenler...

Benim Tatlı Yalanım dizisi nerede çekiliyor?

Geçen hafta Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisi izleyiciler tarafından beğenildi. Diziye dair detayları araştıran izleyiciler Benim Tatlı Yalanım dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Benim Tatlı Yalanım oyuncuları ve konusuyla merak edilen bir dizi oldu. Diziye dair merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'nin Benim Tatlı Yalanım adlı dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.

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