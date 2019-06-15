Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda var mı? Turgut Alp kimdir tarihi kaynaklar açıklaması. TRT1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul hayranları dizisinin devamı olacak olan Diriliş Osman'ı merakla bekliyor. Bu kez Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Peki, Diriliş Ertuğrul'da Ertugrul Gazi'nin en yakın Alplerinden olan Turgut Alp Diriliş Osman'da da yer alacak mı?