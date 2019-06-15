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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 13:20

kimdir ?

, dizisinde oldukça önemli bir karakter olarak dikkat çekiyordu. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinden sonra dizinin hayranları 'ı bekliyor. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp, en yakın Alpleri arasında yer almıştı. Ancak tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'le akınlara katılan alpler arasında yer alıyor.

Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda var mı? Turgut Alp kimdir tarihi kaynaklar açıklaması. TRT1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul hayranları dizisinin devamı olacak olan Diriliş Osman'ı merakla bekliyor. Bu kez Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Peki, Diriliş Ertuğrul'da Ertugrul Gazi'nin en yakın Alplerinden olan Turgut Alp Diriliş Osman'da da yer alacak mı?

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