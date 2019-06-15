Diriliş Ertuğrul'un fenomen oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan şoke eden karar! Yeni mesleği herkesi şaşırtacak!

Geçtiğimiz günlerde final yapan Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan hayranlarını üzen bir karar aldı. İddiaya göre Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi oyunculuk olmayacak. Hayranları Düzyatan'ın bu kararının ardından sanatçının esas mesleğine dair araştırmalar yapmaya koyuldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan'dan şok eden karar! Son zamanlarda Burak Özçivit ile arasında mesafe olduğu konuşulan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün bir bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Düzyatan, mekan çıkışı yeni mesleği hakkında açıklamada bulundu. İşte Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ve hakkında bilmediğiniz gerçekler!

15.06.2019 18:18 - Son Güncelleme: 15.06.2019 18:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





