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Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler şaşırdı: Bu kadar olmaz...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Diriliş Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaştı. Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babasıyla olan benzerliği, hayranları çok şaşırttı. İşte oyunculuğa bir süre ara vereceği ve kariyer hayatına yapımcı olarak devam edeceği konuşulan Engin Altan Düzyatan'ın babası...

16.06.2019 12:24 - Son Güncelleme: 16.06.2019 12:24
Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler şaşırdı: Bu kadar olmaz...

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Babasının babalar gününü kutlayan Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımı, hayranlarına "Bu kadar da olmaz" dedirtti. İşte Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan ve diğer ünlülerin babaları...

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler şaşırdı: Bu kadar olmaz...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler şaşırdı: Bu kadar olmaz...
Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler şaşırdı: Bu kadar olmaz...

SERENAY SARIKAYA VE BABASI MUSTAFA SARIKAYA

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler şaşırdı: Bu kadar olmaz...

GAMZE ÖZÇELİK VE BABASI TALAT ÖZÇELİK

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