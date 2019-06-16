Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler şaşırdı: Bu kadar olmaz...

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Babasının babalar gününü kutlayan Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımı, hayranlarına "Bu kadar da olmaz" dedirtti. İşte Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan ve diğer ünlülerin babaları...