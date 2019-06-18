Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin boşanma nedeni ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre, geçtiğimiz gün boşandı. Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görülen davada uzlaşmalı olarak boşanan çift, daha kısa bir süre önce Instagram hesaplarından aşk dolu paylaşımlarda bulunuyordu. 2017 yılında evlenen Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'in boşanma nedeni ortaya çıktı. İşte Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre'nin boşanma nedeni...

18.06.2019 13:42 - Son Güncelleme: 18.06.2019 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





