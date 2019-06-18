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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin boşanma nedeni ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre, geçtiğimiz gün boşandı. Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görülen davada uzlaşmalı olarak boşanan çift, daha kısa bir süre önce Instagram hesaplarından aşk dolu paylaşımlarda bulunuyordu. 2017 yılında evlenen Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'in boşanma nedeni ortaya çıktı. İşte Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre'nin boşanma nedeni...

18.06.2019 13:42 - Son Güncelleme: 18.06.2019 13:57
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin boşanma nedeni ortaya çıktı!

2017'de dünyaevine giren Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve oyuncu Esra Bilgiç tek celsede boşandı. İkilinin birbirilerinden nafaka tazminat talepleri ile mal rejimine dayalı hiçbir talepleri olmadığı öğrenildi.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin boşanma nedeni ortaya çıktı!

ESRA BİLGİÇ BİLE GÖKHAN TÖRE NEDEN BOŞANDI?

Beşiktaşlı Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç'in iki yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift, önceki gün Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada uzlaşmalı olarak boşandı. Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanması yakınlarını üzdü.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin boşanma nedeni ortaya çıktı!

EKİM AYINDA EVLENMİŞLERDİ

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, Diriliş Ertuğrul'un güzel oyuncusu Esra Bilgiç'le 2017 yılının Ekim ayında dünya evine girmişti. Çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yapmıştı.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin boşanma nedeni ortaya çıktı!

Töre ve Bilgiç, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Gökhan Töre, Bilgiç ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırırken, Esra Bilgiç ise Töre soyadını sildi.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin boşanma nedeni ortaya çıktı!

ESRA BİLGİÇ İLE GÖKHAN TÖRE BOŞANDI - HABER İÇİN TIKLAYIN

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