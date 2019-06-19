Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral'ın tatil paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren Hande Soral, geçtiğimiz yılın Ekim ayında İsmail Demirci ile dünya evine girmişti. Mutlu evliliği ile magazin camiasına örnek isimlerden olan Hande Soral, bu yaz sezonu eşi İsmail Demirci ile birlikte Didim'de açtı. Hande Soral, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla çok konuşuldu. İşte Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral'ın güzelliğini konuşturduğu o paylaşım...
19.06.2019 15:52
- Son Güncelleme: 19.06.2019 17:29
Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren Hande Soral, bu yaz rotayı Didim'e çevirdi. Hande Soral, set yorgunluğunu atmak için eşiyle çıktığı tatilden fotoğraflarını Intagram'dan paylaştı. Diriliş'in İlbilge Hatun'unu görenler güzelliği karşısında hayran kaldı. İşte ünlü isimlerin tatil paylaşımları!
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