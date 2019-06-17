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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 11:20

'a sürpriz transfer... Kadroya katılıyor

sonrasında onun devamı olan büyük bir merakla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan 'in oğlu Osman karakteriyle birlikte yeni sezonda izleyicinin beğenisine çıkacak. Bu bağlamda Osman Bey, Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen 'nin oğludur.

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezonda devamı niteliğindeki Diriliş Osman ekranlara gelecek. Osmanlı Devleti'nin ve hânedanlığının kurucusu Osman Bey, Osmanlı kaynaklarına göre Osman Bey, Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Yeni dizi Diriliş Osman'da Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Diriliş Osman dizisinin kadrosu da güçleniyor.

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